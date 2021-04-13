13.04.2021 (05:45)

Уральские артиллеристы отработали более 20 огневых задач на учении под Челябинском

Подразделения реактивной и ствольной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, в рамках итоговой проверки за зимний период обучения, выполнили более 20 огневых задач на полигоне в Челябинской области.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Акация» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» отработали уничтожение командных пунктов, узлов связи, живой силы и огневых средств условного противника. В ходе выполнения учебно-боевых задач, кроме поражения «противника», артиллерийские расчеты отработали оперативную смену огневых позиция, для повышения живучести подразделений. Действуя в составе дивизиона, боевые расчеты выполнили более 20 огневых задач, поразив плановые и внеплановые цели, которые возникали в ходе выполнения огневых задач и уничтожались в первую очередь.

Учение артиллерийских расчетов прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице