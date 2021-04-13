13.04.2021 (05:30)

Спецназ ЦВО уничтожил условного противника на учении в Сибири

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа, уничтожили превосходящие силы противника в ходе учения в Новосибирской области.

В ходе мероприятия военнослужащие преодолели огненно-штурмовую полосу длинной более 1 км с различными препятствиями и имитацией огневого воздействия условного противника. После чего, для поражения указанных целей военнослужащие совершили марш в назначенный район на бронированных автомобилях «Тигр» и «Тайфун».

Ликвидация условного противника была выполнена из штатного оружия, такого как автоматы АК-74, пулеметы «Печенег» и винтовки ВСС «Винторез». Кроме этого, военнослужащие отработали стрельбу из установленных на бронеавтомобилях «Тигр» гранатометов АГС-17 «Пламя» по групповым целям с места и в движении. Обнаружение и контроль поражения целей осуществлялся при помощи оптико-электронного комплекса разведки «Ирония-М».

Тактико-специальное учение проводилось в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нём приняло участие более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

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