13.04.2021 (05:15)

Миротворческие подразделения ВВО в Приморье выходят на полигоны в рамках проверки Генштабом ВС РФ

В рамках контрольной проверки под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, миротворческие подразделения Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае подняты по учебной тревоге. Военнослужащие примут участие в масштабном учении на новейших БТР-82АМ, недавно поступивших на вооружение этих подразделений.

Механизированные колонны завершают марши в районы развертывания на общевойсковой полигон «Сергеевский» в Приморье. В общей сложности в тактических учениях с боевой стрельбой планируется задействовать более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Более того, к маневрам привлекается свыше 4000 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также подразделения инженерных войск, войск РХБ защиты, ПВО, подразделения радиоэлектронной борьбы.

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