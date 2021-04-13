13.04.2021 (03:00)

Российские саперы разминируют сельхозугодья на окраине города Мардакерт в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские саперы разминируют сельхозугодья на окраине города Мардакерт в Нагорном Карабахе

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские военнослужащие проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине города Мардакерт. Здесь, на территории сельскохозяйственных угодий, во время боевых действий находились артиллерийские позиции. В настоящий момент местные жители не могут возобновить сельскохозяйственные работы, пока не будет проведена полная очистка местности.

В течение последних нескольких дней на территории Мардакертского района российскими саперами было обнаружено и обезврежено более 50 крупнокалиберных снарядов и взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено 1960 гектаров территории, 605 километров дорог, 1692 здания, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 484 взрывоопасных предмета.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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