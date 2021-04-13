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13.04.2021 (02:30)

Юнармейский отряд «Взлёт» посетил истребительный авиацентр ВКС в Астрахани

В Астрахани кадеты юнармейского отряда «Взлет» городской средней образовательной школы 1 посетили Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил.

В частности, юнармейцы стали свидетелями выполнения учебно-боевых задач экипажами центра боевого применения истребительной авиации, отработки фигур пилотажа, а также попробовали себя в роли военных лётчиков, сидя в кабине учебного тренажёра самолёта МиГ-29.

Помимо этого, ребята ознакомились с устройством парашютной подвесной системы и правилами укладки парашюта. А специалисты авиа-ТЭЧ рассказали о непростой работе по ремонту и обслуживанию крылатых машин и подготовке их к вылету.

Ученики школ города Астрахань и Астраханской области являются частыми гостями аэродрома Приволжский. Детей манит к себе романтика лëтной профессии, а офицеры воинской части с удовольствием делятся с ними своими знаниями и опытом.

По окончанию экскурсии ребята поблагодарили организаторов мероприятия за незабываемые эмоции.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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