13.04.2021 (01:30)

В ВКС подвели итоги конкурса «Стартуем к звездам»

В московском Культурном центре «Салют» определились победители во всех четырех номинациях IV Всероссийского открытого конкурса детского творчества Воздушно-космических сил «Стартуем к звездам!».

Гран-при фестиваля завоевал танцевальный коллектив «Уличный балет» (рук. Яна Мищенко) «93го Дома культуры Российской армии» г.Ногинск с композицией «Месяц май».

В начале гала-концерта начальник Центрального офицерского клуба ВКС Владимир Лужбин зачитал обращение ко всем участникам конкурса от имени заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева.

Большой неожиданностью для всех собравшихся стало видеоприветствие. Ко всем организаторам и участникам конкурса «Стартуем к звездам» с Международной космической станции обратился командир МКС российский космонавт Сергей Рыжиков: поздравил с наступающим Днем космонавтики и 60-летием полета в космос Юрия Гагарина, а также пожелал успехов в конкурсе, в новых творческих начинаниях, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

В целом, детский конкурс, который четвертый год подряд провел Центральный офицерский клуб ВКС в очередной раз доказал, что Россия по-прежнему очень богата юными талантами, которые способны радовать своим творчеством и при бережном к ним отношении со временем могут стать звездами сцены.

Это отмечали практически все члены жюри на награждении юных дарований, ставших лауреатами фестиваля. Так, начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры, Владимир Лужбин, вручая главный приз фестиваля победителям – коллективу «Уличный балет», сказал: «Приятно осознавать, что с каждым годом уровень конкурса очень сильно растет, с каждым годом мы открываем новых маленьких звездочек, которые, надеюсь, в будущем станут гордостью культуры нашей страны».

Действительно, финалисты конкурса «Стартуем к звездам» – а это 25 лучших юных вокалистов из 230 вышедших в полуфинал – убедительно показали, что им по силам многое.

Самая юная участница москвичка Варвара Андреева так прочла конкурсное произведение Сергея Михалкова «Детский ботинок», что по-настоящему растрогала зал. Ее земляки, ребята, представляющие ведущий творческий коллектив хореографический ансамбль «Веселуха», с танцевальной композицией «Калинка» ярко раскрыли колорит народного творчества. И перечень запомнившихся конкурсных номеров, подаривших истинное эстетическое наслаждение, можно продолжать.

Победителями же в номинациях стали: Ансамбль ударных инструментов, руководитель Марк Ким (Тверское суворовское военное училище Воздушно-космических сил); Духовой оркестр, руководитель Иван Ярош (Гимназия №1 г.Краснознаменск);Варвара Андреева, «Центр эстетики Катюша», руководитель Земфира Цахилова (г.Москва); Захар Антейкер (Школа №2121 имени Маршала Советского Союза С.К.Куркоткина, г. Москва); Младший ансамбль мастерская голоса «Путеводная звезда», руководитель Светлана Келина (г.Одинцово); Эстрадная студия «Новые звезды», руководитель Ирина Ларина (г.Чехов); Творческий центр Ангелины Шкарупиной «БРОСКО» (г.Москва); Ведущий творческий коллектив хореографический ансамбль «Веселуха», руководитель Елена Андреева (г.Москва).Их приветствовали члены жюри и гости конкурса: начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин, заслуженный артист Российской Федерации Артур Григ, автор-исполнитель Алексей Хворостян, певец и продюсер Владимир Брилёв, которые поздравили всех лауреатов с творческими достижениями и выразили уверенность в дальнейшем развитии детского конкурса.

Юными ведущими финала конкурса в этот вечер стали солистка ансамбля «Орхидея» Анастасия Галицкая и многократный обладатель всероссийских и международных конкурсов Захар Антейкер. Режиссерами постановщиками гала-концерта выступили заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий и начальник группы культурного обслуживания войск ЦОК ВКС Динарит Демченко.

Конкурсанты на протяжении всего финала получали хорошую творческую поддержку: свое исполнительское мастерство продемонстрировали многие из членов жюри и гости. На сцене КЦ "Салют" также выступили заслуженный артист Укр.ССР Игорь Артамонов, экс-солистка группы «Краски» Ольга Гусева и артисты студия Ирины Бережной «StarLabProduction».

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