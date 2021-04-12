12.04.2021 (22:30)

В батальоне управления армейского корпуса Северного флота прошла выставка, посвященная 60-летию полёта Гагарина

В честь 60-летия первого полёта человека в космос, в батальоне управления армейского корпуса Северного флота в городе Мурманске состоялась выставка, посвящённая жизни и подвигу Юрия Гагарина. Она была организована специально для военнослужащих по призыву. Также её посетили школьники мурманской Гимназии №8.

Юные мурманчане и молодые защитники Отечества ознакомились с жизненным путём первого космонавта Земли. Многие с удивлением узнали, что Юрий Гагарин начинал свою офицерскую службу в Кольском Заполярье строевым лётчиком истребительного авиаполка морской авиации Северного флота и служил в посёлке Корзуново Печенгского района Мурманской области - там, где сегодня дислоцированы части отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав армейского корпуса Северного флота.

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