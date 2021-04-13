13.04.2021 (01:00)
В военно-транспортной авиации проведены контрольные полёты за зимний период обучения
В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации проведены командирские полёты с участием руководящего состава ВТА.
В ходе полетов в дневное и ночное время экипажи отработали основные и наиболее сложные элементы лётной подготовки, включая заход на посадку с уходом на второй круг, а также имитацию десантирования с открытием рампы и боковых дверей в воздухе. Полеты проходили в сложных метеорологических условиях при сильном боковом ветре.
Особенность мероприятия заключалась в том, что в них задействован только руководящих состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов, в том числе выпускников лётных училищ.
Полёты прошли под руководством командира 18 военно-транспортной авиационной дивизии генерал-майора Дмитрия Сухоручкина.
«Полёты проведены в сложных метеорологических условиях и при минимуме погоды. Отработка лётно-методических навыков у руководящего состава позволит в дальнейшем совершенствовать процесс обучения молодого лётного состава» - подчеркнул генерал-майор Дмитрий Сухоручкин.
Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов Ил-76.