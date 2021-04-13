13.04.2021 (00:20)

Военнослужащие дальневосточного соединения командования дальней авиации приступили к выполнению контрольных занятий за зимний период обучения

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, по итогам зимнего периода обучения начались плановые контрольные занятия.

В ходе занятий будет проверена теоретическая подготовка военнослужащих, выполнение нормативов учебно-боевых задач (при выполнении полётов), а также действия личного состава при привидении частей в высшие степени боевой готовности.

Военнослужащим предстоит сдача зачетов по технической, тактической и специальной подготовке.

Для проведения мероприятий будут задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3, автомобильная и специальная техника.

Контрольные занятия за зимний период обучения проводятся согласно плану боевой подготовки за 2021 год под руководством временно исполняющего обязанности командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевель.

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