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13.04.2021 (00:20)

Военнослужащие дальневосточного соединения командования дальней авиации приступили к выполнению контрольных занятий за зимний период обучения

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, по итогам зимнего периода обучения начались плановые контрольные занятия.

В ходе занятий будет проверена теоретическая подготовка военнослужащих, выполнение нормативов учебно-боевых задач (при выполнении полётов), а также действия личного состава при привидении частей в высшие степени боевой готовности.

Военнослужащим предстоит сдача зачетов по технической, тактической и специальной подготовке.

Для проведения мероприятий будут задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3, автомобильная и специальная техника.

Контрольные занятия за зимний период обучения проводятся согласно плану боевой подготовки за 2021 год под руководством временно исполняющего обязанности командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевель.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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