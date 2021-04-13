Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2021 (00:00)

В Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» пройдет брифинг, посвященный МВТФ «АРМИЯ-2021»

13 апреля на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоится брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, посвященный проведению Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

Брифинг для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации, проводится в этом году впервые.

Основными целями мероприятия являются: привлечение к участию в форуме «АРМИЯ-2021» делегаций и предприятий иностранных государств, а также информирование зарубежных партнеров о мероприятиях форума.

Планируется, что в брифинге примут участие свыше 90 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из 47 стран.

В ходе брифинга руководство Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) доведет информацию об особенностях предстоящего форума «АРМИЯ-2021» и ответит на вопросы, интересующие иностранных гостей.

Вместе с тем, для представителей военно-дипломатического корпуса предусмотрено посещение музейного комплекса Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

СПРАВОЧНО:

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» традиционно пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» – одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа.

Представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В КВЦ «Патриот» прошла V Лекция ученых в космической области, приуроченная к 60-летию первого полёта человека в космос
В Парке «Патриот» прошел чемпионат России по скоростному спуску на коньках
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» представили новые инициативные разработки, выполненные в интересах Минобороны России
В КВЦ «Патриот» состоится заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям

Метки:
КВЦ Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false