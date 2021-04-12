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12.04.2021 (22:00)

У десантников Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения примут зачет по физической подготовленности в рамках контрольной проверки

В рамках проведения проверки за зимний период обучения Воздушно-десантных войск в 2020-2021 гг. 100 % военнослужащих Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения будет оценено в рамках сдачи контрольных занятий по физической подготовленности.

Проверка проводится комиссией в соответствии с Наставлением по физической подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации, и методическими рекомендациями.

Военнослужащие выполнят комплекс физических упражнений на силу, скорость, ловкость и выносливость. Они продемонстрируют свою силу и выносливость в подтягивании на перекладине, беге и выполнении упражнений на спортивных снарядах.

В соответствии с расписанием контрольных занятий, подразделения будут оценены по предметам боевой подготовки, состояние техники и обученность личного состава.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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