12.04.2021 (21:45)

Авиаторы Северного флота возложили цветы к бюсту Юрия Гагарина

Сегодня в честь 60-летия первого полета человека в космос возле бюста Юрия Гагарина на «Аллее славы» в гарнизоне авиаторов Северного флота Сафоново прошел торжественный митинг под руководством заместителя командующего армии ВВС и ПВО по военно-политической работе полковника Александра Ломакина.

В митинге приняли участие военнослужащие, гражданский персонал и представители женсовета армии ВВС и ПВО.

Участники мероприятия отдали воинские почести первому космонавту мира, чья офицерская карьера начиналась в морской авиации Северного флота. К пьедесталу памятника Юрию Гагарину возложили цветы.

Юрий Алексеевич Гагарин после окончания лётного училища служил лётчиком-истребителем морской авиации Северного флота поселке Корзуново. Оттуда он и прошёл строгий отбор в отряд космонавтов.

О жизни и службе первого космонавта Земли на Северном флоте рассказывает экспозиция, которая на постоянной основе работает в музее морской авиации Северного флота в посёлке Сафоново. Там для всеобщего посещения открыт домик, в котором проживал Юрий Гагарин во время службы в Корзуново. В домике воссозданы условия жизни и быта периода 50-60-х годов прошлого века, а также выставлены личные вещи и документы Гагарина.

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