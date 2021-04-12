Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (21:30)

На Аллее Славы ЦСКА возложили цветы к бюсту армейского волейболиста Константина Кузьмича Ревы

Сегодня, 12 апреля, в день столетнего юбилея прославленного армейского волейболиста, Заслуженного мастера спорта СССР, двукратного чемпиона мира и Европы, восьмикратного чемпиона СССР на Аллее Славы ЦСКА прошла памятная акция.

У бюста Константина Кузьмича Ревы собрались не только единомышленники, но и все неравнодушные к волейболу и подвигам одного из лучших игроков ХХ столетия.

К участникам памятной акции обратилась заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе полковник Светлана Ишмуратова. Она отметила, что даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны, наша страна не забывала о спорте, не забывала о культуре, а жила и развивалась:

«Наша задача в ЦСКА сохранить память о таких выдающихся спортсменах, волевых и надежных людях, как Константин Кузьмич. Мы помним, что он стоял рука об руку с воинами-спортсменами у истоков зарождения Центрального спортивного клуба Армии».

Внучка Константина Ревы поблагодарила руководство ЦСКА за памятную церемонию:

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Тхэквондисты ЦСКА завоевали два «золота» и «серебро» на чемпионате Европы в Болгарии
На Северном флоте прошёл турнир по мини-футболу на кубок начальника РЭБ
Армейский рапирист завоевал еще одно «золото» Первенства мира по фехтованию
В ЦСКА прошли командные соревнования «Игры Героев» в новом формате

Метки:
ЦСКА , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false