12.04.2021 (21:30)

На Аллее Славы ЦСКА возложили цветы к бюсту армейского волейболиста Константина Кузьмича Ревы

Сегодня, 12 апреля, в день столетнего юбилея прославленного армейского волейболиста, Заслуженного мастера спорта СССР, двукратного чемпиона мира и Европы, восьмикратного чемпиона СССР на Аллее Славы ЦСКА прошла памятная акция.

У бюста Константина Кузьмича Ревы собрались не только единомышленники, но и все неравнодушные к волейболу и подвигам одного из лучших игроков ХХ столетия.

К участникам памятной акции обратилась заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе полковник Светлана Ишмуратова. Она отметила, что даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны, наша страна не забывала о спорте, не забывала о культуре, а жила и развивалась:

«Наша задача в ЦСКА сохранить память о таких выдающихся спортсменах, волевых и надежных людях, как Константин Кузьмич. Мы помним, что он стоял рука об руку с воинами-спортсменами у истоков зарождения Центрального спортивного клуба Армии».

Внучка Константина Ревы поблагодарила руководство ЦСКА за памятную церемонию:

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