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12.04.2021 (21:15)

Армейские тяжелоатлеты завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы в Москве

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который завершился в российской столице, армейские спортсмены Тимур Наниев и Дарья Рязанова принесли в копилку сборной России бронзовые награды.

Армеец Тимур Наниев стал обладателем «бронзы» на домашнем чемпионате Европы в весовой категории 109 кг. В сумме он поднял 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке).

Победу в этом весе одержал украинец Дмитрий Чумак - 407 кг (181+226). Второй результат показал болгарин Христо Христов - 406 кг (186+220).

Еще одну бронзовую награду для сборной России принесла Дарья Рязанова в весовой категории до 87 кг. В сумме армейская спортсменка подняла 240 кг (105 в рывке и 135 в толчке).

Лучшей в этой весовой категории стала россиянка Дарья Ахмерова с результатом 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке). Серебряную награду завоевала Елена Чилчич из Молдавии - 245 кг (107+138).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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