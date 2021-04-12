12.04.2021 (21:15)

Армейские тяжелоатлеты завоевали бронзовые награды на чемпионате Европы в Москве

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который завершился в российской столице, армейские спортсмены Тимур Наниев и Дарья Рязанова принесли в копилку сборной России бронзовые награды.

Армеец Тимур Наниев стал обладателем «бронзы» на домашнем чемпионате Европы в весовой категории 109 кг. В сумме он поднял 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке).

Победу в этом весе одержал украинец Дмитрий Чумак - 407 кг (181+226). Второй результат показал болгарин Христо Христов - 406 кг (186+220).

Еще одну бронзовую награду для сборной России принесла Дарья Рязанова в весовой категории до 87 кг. В сумме армейская спортсменка подняла 240 кг (105 в рывке и 135 в толчке).

Лучшей в этой весовой категории стала россиянка Дарья Ахмерова с результатом 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке). Серебряную награду завоевала Елена Чилчич из Молдавии - 245 кг (107+138).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице