12.04.2021 (21:00)
Тхэквондисты ЦСКА завоевали два «золота» и «серебро» на чемпионате Европы в Болгарии
В Софии (Болгария) прошли соревнования чемпионата Европы по тхэквондо. На счету армейцев три награды - две золотые и одна серебряная.
Армейский спортсмен Максим Храмцов стал лучшим в весовой категории до 80 кг на чемпионате Европы в Болгарии. В финальном поединке армеец одержал победу над представителем Азербайджана Миладом Беиги Харчегани. Бронзовые медали в этой категории завоевали итальянец Симоне Алессио и испанец Рауль Мартинес.
Ещё одну золотую медаль в копилку сборной Росси на турнире принесла армейская спортсменка Татьяна Минина, одержав победу в весовой категории до 53 кг. В финале она одолела турчанку Зелиху Агрис. Бронзовыми призерами в данной категории стали венгерка Лука Патакфалви и болгарка Лина Иванова.
Еще один армейский спортсмен Владислав Ларин стал серебряным призером чемпионата Европы в весе свыше 87 кг. В решающем поединке армеец уступил представителю Белоруссии Арману-Маршаллу Силле. «Бронза» у Андрея Гарбара (Украина) и испанца Ивана Гарсии.