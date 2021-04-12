12.04.2021 (21:00)

Тхэквондисты ЦСКА завоевали два «золота» и «серебро» на чемпионате Европы в Болгарии

В Софии (Болгария) прошли соревнования чемпионата Европы по тхэквондо. На счету армейцев три награды - две золотые и одна серебряная.

Армейский спортсмен Максим Храмцов стал лучшим в весовой категории до 80 кг на чемпионате Европы в Болгарии. В финальном поединке армеец одержал победу над представителем Азербайджана Миладом Беиги Харчегани. Бронзовые медали в этой категории завоевали итальянец Симоне Алессио и испанец Рауль Мартинес.

Ещё одну золотую медаль в копилку сборной Росси на турнире принесла армейская спортсменка Татьяна Минина, одержав победу в весовой категории до 53 кг. В финале она одолела турчанку Зелиху Агрис. Бронзовыми призерами в данной категории стали венгерка Лука Патакфалви и болгарка Лина Иванова.

Еще один армейский спортсмен Владислав Ларин стал серебряным призером чемпионата Европы в весе свыше 87 кг. В решающем поединке армеец уступил представителю Белоруссии Арману-Маршаллу Силле. «Бронза» у Андрея Гарбара (Украина) и испанца Ивана Гарсии.

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