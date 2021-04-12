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12.04.2021 (20:45)

Подразделения войсковой разведки оснащаются современными техническими средствами

Разведывательные подразделения Сухопутных войск оснащаются современными радиолокационные станциями «Соболятник», «Фара-ВР», оптико-электронными комплексами «Ирония», комплексами разведки управления и связи «Стрелец», многоканальными приборами наблюдения с тепловизионным каналом и лазерными дальномерами, комплексами с БпЛА «Орлан».

Благодаря этому разведчик взаимодействует с командованием, другими подразделениями и военнослужащими, передает информацию средствам поражения, экипажам боевых машин и авиации в единой информационной системе на поле боя.

Кроме того совершенствуются боевые разведывательные машины, которые планируется оснастить перспективными техническими средствами разведки РЛС, дальномеры, тепловизионные прицелы и беспилотными комплексами. Машины будет способны при выходе из строя спутниковой группировки определить свои координаты на местности и действовать автономно.

Продолжается совместная работа с предприятиями промышленности по совершенствованию уже имеющихся на вооружении подразделений систем и созданию новых образцов. В настоящее время ведется разработка линейки новейших всесуточных оптико-электронных приборов разведки, по своим характеристикам не имеющих аналогов в мире. 

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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