12.04.2021 (20:30)

Курсанты военного института ЖДВ и ВОСО приняли участие во всемирной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант-2021» по русскому языку

На протяжении пяти лет вдохновителем и организатором закрытой площадки для написания Тотального диктанта являются две языковые кафедры ВИ (ЖДВ И ВОСО) – кафедра русского языка и кафедра иностранных языков. Преподаватели и сотрудники, зарегистрированные в центральном штабе Тотального диктанта, заблаговременно подготовили все необходимые материалы, провели просветительско–агитационную работу на факультетах института, чтобы заинтересовать курсантов и их командиров в участии в этом мероприятии.

На открытых общественных площадках по всей стране, перед проведением диктанта курсанты познакомились с историей, целями и задачами проведения этой акции. Узнали, что в последние годы Тотальный диктант по русскому языку пишут не только на территории России, но и по всему миру – там, где звучит русская речь и есть носители русского языка.

Первыми организаторами Тотального диктанта было установлено, что каждый год тексты для него пишут современные русскоязычные авторы. Среди авторов последних лет – такие писатели, как Павел Басинский, Захар Прилепин, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и другие ставшие известными авторы. В этом году текст Тотального диктанта был создан Дмитрием Глуховским, писателем и сценаристом, по произведениям которого снимаются отечественные кинофильмы. Перед написанием Тотального диктанта - 2021 участникам было предложено посмотреть фрагмент кинофильма, в котором раскрывалась предыстория тех событий, описанных в тексте диктанта.

Таким образом организаторы диктанта каждый год выбирают новую нестандартную форму популяризации русского языка. Безусловно, эта акция показывает, что быть грамотным важно для каждого, что заниматься русским языком увлекательно и полезно. И конечно, Тотальный диктант объединят всех, кто говорит по-русски по всей планете.

Следует отметить, что в 2020 и 2019 г.г. среди участников Тотального диктанта среди курсантов Военного института (ЖДВ И ВОСО) были отличники, награжденные памятными знаками и подарками.

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