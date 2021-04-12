12.04.2021 (20:00)

Минобороны России представило уникальные кадры с ракетно-космической техникой к Дню космонавтики

Уникальную экспозицию Военной академии РВСН имени Петра Великого с ракетно-космической техникой представило Минобороны России к Дню космонавтики. В лучшем политехническом вузе страны собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности. Данная учебная аудитория носит имя Константина Циолковского и представляет собой многофункциональную научно-исследовательскую платформу.

Здесь курсанты академии изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники.

На видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и т.д. О принципах работы всех этих систем преподаватели имеют возможность рассказывать с помощью, как говорится, наглядных примеров. Среди них — подлинный технологический макет, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полету искусственного спутника земли в 1957 году, космический аппарат серии «Зенит», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-21», который пилотировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологический макет космического корабля «Союз–ТМ», первый образец семейства космических аппаратов «Молния-1», предназначенный для правительственной связи и телевещания, космический аппарат «Марс–Венера», аппараты космической фотосъемки и другие интересные экспонаты.

Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени С.П. Королева.

Эту учебную аудиторию с межконтинентальными баллистическими ракетами невозможно отделить от космической отрасли. Космические ракеты изначально создавались, эксплуатировались, запускались теми же людьми, которые создавали межконтинентальные баллистические ракеты.

Академия связана с космосом не только своей знаменитой аудиторией. В филиале вуза в подмосковном Серпухове начиналась дорога на околоземную орбиту у Героя Советского Союза лётчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».

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