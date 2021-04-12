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12.04.2021 (19:30)

Соединению надводных кораблей Балтийского флота исполнилось 70 лет со дня образования

В соединении надводных кораблей Балтийского флота сегодня состоялись праздничные мероприятия. Они начались с торжественных построений экипажей кораблей и подъёма военно-морских флагов и флагов расцвечивания.

Личный состав прославленной бригады в Доме офицеров флота Балтийска поздравил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, который вручил награды, ценные подарки и грамоты военнослужащим крупнейшего корабельного соединения Балтийского флота.

Военных моряков поздравили также ветераны части, шефы и Ансамбль песни и пляски Балтийского флота, давший концерт для личного состава и гостей в честь 70-летнего юбилея.

В военной гавани Балтийска сегодня прошел день открытых дверей. В рамках праздничных мероприятий состоялся торжественный приём в юнармейцы лучших учеников подшефного 35-го лицея имени Василия Буткова.

Торжественное мероприятие прошло на борту гвардейского корвета «Сообразительный». После принятия присяги лицеистам были вручены значки юнармейцев. Затем будущие защитники Родины побывали с экскурсией на боевом корабле Балтийского флота.

Кроме этого, прямо на причале для военнослужащих и гостей соединения ансамбль морской пехоты «Черные береты» дал концерт, на котором прозвучали полюбившиеся песни о морской романтике и военной службе.

В эти дни корабли бригады выполняют задачи в Средиземноморье и в зоне ответственности Балтийского флота. Недавно пункт постоянного базирования вернулся корвет «Бойкий», больше месяца выполнявший учебно-боевые задачи в Атлантике, Северном и Балтийском морях.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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