12.04.2021 (18:30)

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского праздничными мероприятиями отметили 60-летие первого полета человека в космос

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского праздничными мероприятиями отметили 60-летие первого полета человека в космос.

12 апреля торжественным мероприятиям дала старт военно-историческая конференция «Роль и значение воинских формирований в подготовке и запуске космического корабля «Восток», пилотируемого первым космонавтом планеты Земля Юрием Гагариным». Она прошла в конференц-зале Государственного музея истории Санкт-Петербурга, который расположен в Петропавловской крепости, и в стенах Военно-космической академии.

Традиционный полуденный артиллерийский выстрел произвёл на Нарышкином бастионе космонавт-испытатель Валерий Токарев.

Также в этот день начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков, ветераны академии Вилен Гончаревский и Владимир Булулуков, офицеры и курсанты вуза возложили цветы к мемориальной доске Юрия Гагарина. Она расположена на территории бывшего завода «Вулкан». Здесь в 1955 году проходил производственную практику будущий первопроходец космоса.

Череду праздничных событий продолжил прием в ряды юнармейцев ребят из школы №525 Московского района Санкт-Петербурга. Прославленный вуз Министерства обороны продолжает активную совместную работу с детско-юношеским движением по патриотическому воспитанию молодежи. В этот день значки движения «Юнармия» получили 10 школьников.

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