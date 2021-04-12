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12.04.2021 (19:11)

Ставропольское ПКУ впервые приняло участие в общероссийской просветительской акции «Космический диктант»

Ставропольское президентское кадетское училище, единственное среди довузовских образовательных учреждения Минобороны России, впервые приняло участие в общероссийской просветительской акции «Космический диктант». СПКУ стало одной из 10 федеральных площадок проведения диктанта. В училище диктант проходил в онлайн формате, в нём принимали участие 40 человек – кадеты и преподаватели Ставропольского ПКУ.

Впервые Космический диктант провели в 2019 году, и сразу же эта просветительская акция приобрела невероятную популярность. Автор и ведущий диктанта – президент центра «Космонавтика и авиация» ВДНХ, летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Соведущий – режиссер Тимур Бекмамбетов. Диктант состоял из 30 различных вопросов о биографиях известных людей и тонкостях жизни и работы на орбите. Принять участие в нём могли все желающие.

Во время прямого включения при проведении церемонии открытия Космического диктанта слово для поздравлений с грядущим Всемирным днём авиации и космонавтики предоставили и Ставропольскому президентскому кадетскому училищу. Воспитанники СПКУ от имени коллектива училища поздравили всех участников акции с 60-летием первого полёта человека в космос.

Затем в течение астрономического часа все участники диктанта отвечали на вопросы, которые в этом году озвучивали: летчик-космонавт, Герой России Светлана Кондакова, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, актер Ярослав Жалнин, космонавты с МКС и другие.

Итоги мероприятия подведут 14 апреля. Результаты будут определяться по количеству правильных ответов, а также по скорости решения диктанта: высшего балла удостаиваются те, кто максимально оперативно прислал работу на проверку.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Среднее образование , Президентские училища
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