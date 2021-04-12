12.04.2021 (18:00)

Совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии о проблемах возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места в условиях санкций Запада и распространения коронавирусной инфекции

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают активную работу в рамках реализации инициативы по добровольному и безопасному возвращению сирийских граждан, которые вынужденно покинули родину из-за террористической агрессии. Благодаря последовательным и скоординированным действиям российской и сирийской сторон на сегодняшний день в места избранного проживания вернулись 2 млн 235 тыс. 674 сирийцев.

Правительство Сирии делает все возможное для скорейшего восстановления экономики страны и создания благоприятных условий жизни граждан. Не прекращается работа по восстановлению учебных и медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и других социальных объектов. Предпринимаются необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая вакцинацию населения.

Вместе с тем данные процессы сильно тормозятся жесткими нелегитимными экономическими санкциями, введенными США и их союзниками, которые стремятся поддерживать очаги напряженности в Сирии для оправдания незаконной оккупации сирийских территорий и преступного расхищения сирийских природных ресурсов.

При этом такое масштабное мероприятие как Брюссельская конференция «Поддержка будущего Сирии и региона», декларирующая своей главной целью гуманитарное содействие сирийскому народу, в очередной раз прошло без участия властей Сирии и без каких-либо консультаций с ними, и продемонстрировало нежелание западных государств оказывать действенную помощь гражданам, находящимся на подконтрольной правительству страны территории.

Более того, все принятые в ходе данного форума решения ведут к сохранению нестабильной ситуации в республике и во всем Ближневосточном регионе. Вместо восстановления критически важных объектов гражданской инфраструктуры (водоснабжение, канализация, электричество и др.), необходимого для активизации процесса возвращения сирийских граждан на родину, страны Запада выделяют денежные средства на то, чтобы не допустить их возвращения на родину, вынудить их остаться в палаточных лагерях, на территория принимающих стран, где нет достойных условий жизни.

Данный подход западных стран к оказанию помощи Сирии является пагубным и ведет к возрождению очагов терроризма, социально-экономическому и миграционному кризисам. Вместо реальной гуманитарной деятельности налицо откровенная, катастрофическая дискриминация гуманитарных вопросов когда дело касается Сирии, дискриминация подконтрольных законному правительству районов с точки зрения оказания гуманитарной помощи, отказ содействовать в восстановлении социальной инфраструктуры и возвращении беженцев, ужесточение санкций на фоне пандемии COVID-19, стремление сохранить трансграничный механизм, нарушающий нормы международного гуманитарного права и руководящие принципы, содержащиеся в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН.

Призываем прекратить политизацию гуманитарной деятельности в Сирийской Арабской Республике и не игнорировать важность решения социальных проблем населения. При этом выделение необходимых средств на нормализацию гуманитарной обстановки в Сирии в ближайшее время позволило бы в будущем не увеличивать расходы на содержание сирийцев за рубежом.

Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

Руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф



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