12.04.2021 (18:10)
В дальневосточном соединении дальней авиации прошли мероприятия в честь Дня космонавтики
В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке, проведены мероприятия в честь Дня космонавтики.
Военнослужащим всех категорий продемонстрированы документальные фильмы и печатные издания, посвященные первому в мире орбитальному облёту планеты Земля.
Полёту Юрия Гагарина в космос посвящены правовые часы и тематические занятия, проводимые с военнослужащими по призыву и по контракту, а также онлайн-концерты.
Среди военнослужащих организованы викторины по знанию истории Воздушно-космических войск.
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