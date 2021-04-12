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12.04.2021 (18:10)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошли мероприятия в честь Дня космонавтики

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке, проведены мероприятия в честь Дня космонавтики.

Военнослужащим всех категорий продемонстрированы документальные фильмы и печатные издания, посвященные первому в мире орбитальному облёту планеты Земля.

Полёту Юрия Гагарина в космос посвящены правовые часы и тематические занятия, проводимые с военнослужащими по призыву и по контракту, а также онлайн-концерты.

Среди военнослужащих организованы викторины по знанию истории Воздушно-космических войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Воздушно-космические силы (ВКС)
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