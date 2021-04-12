12.04.2021 (18:10)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошли мероприятия в честь Дня космонавтики

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке, проведены мероприятия в честь Дня космонавтики.

Военнослужащим всех категорий продемонстрированы документальные фильмы и печатные издания, посвященные первому в мире орбитальному облёту планеты Земля.

Полёту Юрия Гагарина в космос посвящены правовые часы и тематические занятия, проводимые с военнослужащими по призыву и по контракту, а также онлайн-концерты.

Среди военнослужащих организованы викторины по знанию истории Воздушно-космических войск.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице