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12.04.2021 (17:50)

В Краснодарском училище лётчиков открыли бюст Героя СССР лётчика-космонавта Владимира Комарова

В рамках мероприятий, посвященных Дню космонавтики и 60-летию со дня первого полета человека в космос, на Аллее Героев Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков состоялось торжественное открытие бюста выпускника училища, летчика-космонавта № 7 дважды Героя Советского Союза Владимира Комарова.

Владимир Михайлович Комаров — командир первого в мире экипажа советского космического корабля, причём состоящего сразу из трёх человек. Два раза летал на первых кораблях нового типа «Восход-1» и «Союз-1». Первый человек, побывавший в космосе дважды.

Установка бюста прославленного летчика на территории училища позволяет почувствовать причастность к великому подвигу, напоминает о том лучшем, что есть в человеке — жизнелюбии, силе духа, и служит дополнительным стимулом для овладения курсантами летной профессией, примером целеустремленности, несгибаемой воли, самоотверженного служения своему Отечеству, пропагандой авиационных традиций.

Руководящий состав училища, представители администрации Краснодара и ветеранских организаций возложили цветы к бюсту Комарова, а курсанты прошли торжественным маршем по Аллее Героев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Памятники , Воздушно-космические силы (ВКС)
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