12.04.2021 (17:40)

Танк Т-34 и «Катюшу» начали готовить к параду Победы в Калининграде

Механики выполнят смазку узлов и механизмов, снимут с корпусов старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

Т-34 выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота.

Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении легендарной боевой машины. С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.

В военном параде, посвящённом 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет 76 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице