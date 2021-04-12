Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (17:40)

Танк Т-34 и «Катюшу» начали готовить к параду Победы в Калининграде

Механики выполнят смазку узлов и механизмов, снимут с корпусов старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

Т-34 выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота.

Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении легендарной боевой машины. С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.

В военном параде, посвящённом 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет 76 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Расчеты ПВО Балтийского флота поразили все запущенные мишени на полигоне Ашулук
В Нижегородской области были определены лучшие специалисты службы горючего ЗВО в ходе третьего этапа конкурса «Армейский запас-2021»
Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к сдаче контрольной проверки
Военнослужащие арктической мотострелковой бригады впервые примут участие в масштабных учениях на полигонах Ленобласти

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false