12.04.2021 (17:30)

Воспитанник Пермского СВУ принял участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Воспитанник Пермского суворовского военного училища (СВУ) Даниил Попов принял участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине».

Даниил рассказал о положительном моменте своей жизни — поступлении в Пермское СВУ, а также о самых главных и значимых ритуалах и традициях училища. Свой рассказ суворовец оформил в виде электронной страницы-презентации на русском и английском языках.

«Участие в данном конкурсе — это отличная возможность проявить свои возможности в написании публицистических текстов и перевода их на английский язык, а также поделиться с ребятами страны информацией об училище», — рассказал суворовец.

Всего на конкурс было принято 769 работ, из них 374 видеопрезентаций и 395 текстовых страниц-презентаций. Число стран-участниц в этом году увеличилось до 30.

Ежегодный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» направлен на развитие творческих способностей детей и взрослых, налаживание взаимоотношений между поколениями, а также на установление дружественных международных связей.

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