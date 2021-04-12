Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (18:00)

Севастопольские нахимовцы в Музее Черноморского флота продемонстрировали свои знания об Александре Невском

В Севастопольском филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского флота» к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского проведены тематические экскурсии «Черноморцы – кавалеры ордена Александра Невского» и урок живой истории с викториной «За землю русскую…».

В ходе экскурсий, в которых участвовали воспитанники 5-го и 7-го классов Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища, кульотрганизатор Музея Черноморского флота Наталья Новикова рассказала ребятам о знаменитых военачальниках в истории России — кавалерах ордена Святого Благоверного князя Александра Невского.

Кадеты также участвовали в тематической экскурсии «Урок живой истории «За землю русскую…» с просмотром короткометражного фильма о деяниях Александра Невского во славу России.

После просмотра воспитанники, разделившись на команды «Бригантина» и «Морские волки», провели викторину, в которой ответили на 20 вопросов, посвященных жизни и деятельности великого князя Александра Невского. В итоге победила команда «Бригантина».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» успешно прошло очередной этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе
В ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА прошли праздничные мероприятия, приуроченные к дням основания училищ, вошедших в его состав
Выставка, посвященная Юрию Гагарину, откроется в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге
Фрегат «Адмирал Касатонов» отработает противолодочные задачи в Норвежском море

Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false