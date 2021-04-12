12.04.2021 (18:00)

Севастопольские нахимовцы в Музее Черноморского флота продемонстрировали свои знания об Александре Невском

В Севастопольском филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского флота» к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского проведены тематические экскурсии «Черноморцы – кавалеры ордена Александра Невского» и урок живой истории с викториной «За землю русскую…».

В ходе экскурсий, в которых участвовали воспитанники 5-го и 7-го классов Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища, кульотрганизатор Музея Черноморского флота Наталья Новикова рассказала ребятам о знаменитых военачальниках в истории России — кавалерах ордена Святого Благоверного князя Александра Невского.

Кадеты также участвовали в тематической экскурсии «Урок живой истории «За землю русскую…» с просмотром короткометражного фильма о деяниях Александра Невского во славу России.

После просмотра воспитанники, разделившись на команды «Бригантина» и «Морские волки», провели викторину, в которой ответили на 20 вопросов, посвященных жизни и деятельности великого князя Александра Невского. В итоге победила команда «Бригантина».

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