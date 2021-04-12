Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (16:45)

В Ульяновской области стартовал конкурс военных связистов ЦВО «Уверенный прием»

В Ульяновской области стартовал окружной этап конкурса военных связистов «Уверенный прием».

Состязания проходят на базе межвидового регионального центра войск связи. В них принимают участие около 100 военных связистов, победивших в отборочных этапах, проходивших в воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, Поволжье и на Урале.

По условиям конкурса участники продемонстрируют навыки и умения при выполнении нормативов на радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ. Экипажи командно-штабных машин в полевых условиях выполнят прокладку проводных линий связи, настройку радиосистем, развертывание командно-штабных машин и аппаратных связи.

По итогам соревнований будет отобран лучший экипаж, который представит ЦВО на всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Снайперы воздушно-десантных войск сдали «Командный зачет» в рамках конкурса «Снайперский рубеж»
Военные инженеры ЦВО защитили от паводка три села в Республике Татарстан
В Нижегородской области были определены лучшие специалисты службы горючего ЗВО в ходе третьего этапа конкурса «Армейский запас-2021»
В Подмосковье в ЗВО стартовал окружной этап международного конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка»

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Уверенный прием
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false