12.04.2021 (16:45)

В Ульяновской области стартовал конкурс военных связистов ЦВО «Уверенный прием»

В Ульяновской области стартовал окружной этап конкурса военных связистов «Уверенный прием».

Состязания проходят на базе межвидового регионального центра войск связи. В них принимают участие около 100 военных связистов, победивших в отборочных этапах, проходивших в воинских частях Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, Поволжье и на Урале.

По условиям конкурса участники продемонстрируют навыки и умения при выполнении нормативов на радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ. Экипажи командно-штабных машин в полевых условиях выполнят прокладку проводных линий связи, настройку радиосистем, развертывание командно-штабных машин и аппаратных связи.

По итогам соревнований будет отобран лучший экипаж, который представит ЦВО на всеармейском этапе конкурса «Уверенный прием».

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