12.04.2021 (16:15)

В Санкт-Петербурге завершилась VI Международная олимпиада курсантов стран Содружества по военной истории

«Мы помним предков честь и славу, пусть лучший победит по праву», — под таким девизом в период с 4 по 9 апреля на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва прошла VI Международная олимпиада курсантов военных образовательных организаций высшего образования государств – участников СНГ по военной истории.

За звание лучших знатоков истории в финале олимпиады упорно боролись 48 команд вузов Армении, Белоруссии и России.

Программа олимпиады была насыщена разнообразными конкурсными состязаниями, позволившими участникам показать свою эрудицию в различных областях военной истории. Ключевым испытанием, во многом предопределившим судьбу конкурсантов и главного приза, стал историко-биографический биатлон.

В результате лучший результат среди курсантов, состязавшихся в составе команд, показал курсант Военной академии Республики Беларусь Владислав Тимошенко, набравший 125 баллов. Второе место у представителя филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Вольск) курсанта Александра Борисова. Тройку лидеров замкнул курсант Военного университета имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Республики Армения Геворг Ахвердян.

В абсолютном личном первенстве победил курсант Александр Дзюба (Российская Федерация), «серебро» — у представительницы Республики Беларусь курсанта Валерии Полициной, «бронза» досталась курсанту Инге Епремян (Республика Армения).

Третье место в абсолютном командном первенстве олимпиады завоевала команда Военного университета имени Вазгена Саргсяна Минобороны Армении. Второе место у команды Военной академии Республики Беларусь. Победителем VI Международной олимпиады курсантов признана команда Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, которой был вручен главный приз — переходящий кубок Председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ, Министра обороны Российской Федерации.

После торжественной церемонии с финалистами олимпиады встретился Секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин, который отметил важность сохранения памяти о великой общей истории народов Содружества как основы для конструктивного развития стран и международных отношений на современном этапе и далекую перспективу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице