12.04.2021 (07:15)

Заместитель военного прокурора ЦВО провел встречу с военнослужащими Челябинского авиационного гарнизона

Заместитель военного прокурора Центрального военного округа (ЦВО) полковник юстиции Виктор Дюдин провел встречу с военнослужащими Челябинского авиационного гарнизона. Мобильная приемная военного прокурора ЦВО была развернута на базе Челябинского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Г. Кзнецова и Ю.А. Гагарина».

Прием по личным вопросам провели заместитель военного прокурора ЦВО и военный прокурор Челябинского гарнизона полковник юстиции Николай Юрков. Свои вопросы смогли задать военнослужащие и гражданский персонал авиационного гарнизона Шагол.

Для максимально полного разъяснения людям их прав сотрудники прокуратуры пригласили принять участие в работе мобильной приемной представителей взаимодействующих структур. Так, ответы на свои вопросы обратившиеся могли получить напрямую от руководителей, отвечающих за различные виды обеспечения военнослужащих гарнизона, например, медицинское или жилищное.

«На территории Челябинского филиала ВУНЦ ВВС мобильная приемная военного прокурора ЦВО была развернута впервые. И, безусловно, это очень эффективный инструмент. Военнослужащие и гражданский персонал не только филиала, но всего авиационного гарнизона максимально быстро получили квалифицированные ответы на свои вопросы. Мы благодарны за то, что сотрудники военной прокуратуры округа нашли время и провели эту встречу», — рассказал начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС генерал-майор Игорь Шведов.

Мобильная приемная военного прокурора ЦВО работала в вузе несколько часов. За это время заместитель военного прокурора округа полковник юстиции Виктор Дюдин и военный прокурор Челябинского гарнизона полковник юстиции Николай Юрков лично ответили на вопросы всех обратившихся военнослужащих и гражданских сотрудников.

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