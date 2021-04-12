12.04.2021 (17:00)

Юнармейцы раздали жителям России «космические открытки»

Всероссийская юнармейская акция «Космическая открытка» охватила все регионы Российской Федерации. Активисты движения «Юнармия» раздавали прохожим праздничные буклеты и просили ответить на вопросы, связанные с биографией Юрия Гагарина.

Первыми присоединились к акции юнармейцы из Амурской области. Они сделали открытки собственноручно, вложив в свои работы всю любовь и теплоту, а после — вручили их ветеранам космических войск, ВКС, ВВС и оборонной промышленности. Соблюдая все меры предосторожности, юнармейцы встретились со старшими и поблагодарили их за долгие годы плодотворной работы на благо нашей Родины.

Поддержали праздничную эстафету на другом конце страны — в Калининградской области. Юнармейцы из самого западного региона нарисовали плакат и сделали ракету в технике оригами, отдав дань памяти первому космическому кораблю «Восток-1». Именно его 12 апреля вывели на орбиту отечественные ученые. И это событие стало новой эрой для всего человечества!

Участница движения из Красноярского края Станислава Перепрыгина не стала ограничивать свою фантазию и нарисовала эпический сюжет, как юнармеец покоряет Луну.

Какую фразу произнес Юрий Гагарин во время старта корабля? Что за позывной был у первого космонавта планеты? Сколько длился его полет? На эти и другие вопросы предлагали ответить прохожим юнармейцы из города Химки в Московской области. Ребята прошлись по улицам, вовлекая в викторину прохожих, а также провели урок в младших классах. В качестве бонуса все участники получали «космические открытки».

Юнармейский отряд «Поиск» из Ессентуков провел «космическое исследование». Ребята сняли ролик о легендарных покорителях Галактики, имена которых носят улицы города-курорта. «Ни один народ не назвал реку, озеро или селение просто так, случайным сочетанием звуков. Каждое название, каким бы простым и будничным оно не казалось, — это отражение быта, нравов и мировоззрения предков. Как вы можете заметить в дореволюционный период улицы назывались в честь героев государственного масштаба, казачьих атаманов, наместников на Кавказе, ученых и известных людей», — говорят авторы сюжета. Оказывается, в Ессентуках есть улицы, названные в честь Юрия Гагарина и Германа Титова. Ролик уже посмотрели более 2 тыс. человек.

Пожалуй, самым креативным и спортивным оказался флешмоб «108 вместе», который придумали юнармейцы из Хабаровского края. Активисты сделали 108 приседаний, по разу на каждую минуту полета Юрия Гагарина. Они выстроились по кругу, взялись за руки и дружно выполнили упражнение, поддерживая друг друга в трудные минуты, когда силы оставляли и ноги сводило от нагрузки. Ребята справились! Видео флешмоба они выложили в Интернет.

В честь Дня космонавтики юнармейцы из Краснознаменска и Люберец Московской области запустили в небо 100 шаров.

Юнармейцы вручили «космические открытки» жителям Ингушетии, Татарстана, Якутии, Красноярского и Ставропольского края, Тюменской и Воронежской области. Активисты движения поздравили жителей Волгограда, Калининграда и Благовещенска. По всей стране прошли викторины, спортивные состязания и квесты, приуроченные к 60-летнему полету Юрия Гагарина в космос.

Макет тематической открытки ко Дню космонавтики можно было скачать на официальном сайте Юнармии в разделе «Документы».

В социальных сетях Всероссийская акция «Космическая открытка» проходила под хештегами #космическаяоткрыткаюнармия, #времяпервыхюнармия, #юнармия.

Напомним, Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 775 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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