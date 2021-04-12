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12.04.2021 (16:30)

Снайперы воздушно-десантных войск сдали «Командный зачет» в рамках конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Поливна Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ завершился третий этап конкурса Воздушно-десантных войск по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) «Снайперский рубеж», который проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

Цель третьего этапа «Командный зачет» — определение наиболее слаженной команды конкурса.

В течение трех дней лучшие снайперы и снайперские пары ВДВ соревновались в упражнениях «Блокирование», «Охота», «На живца», «Держу» и «Прикрой».

Всего в конкурсе принимает участие около 100 военнослужащих в составе 8 команд в дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал», представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы
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