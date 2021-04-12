12.04.2021 (15:15)

Расчеты ПВО Балтийского флота поразили все запущенные мишени на полигоне Ашулук

Расчеты соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Ашулук (Астраханская область).

В ходе боевых стрельб из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и зенитного ракетного-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь С-1 ракетные расчеты поразили около 30 условных воздушных целей и 5 реальных ракет-мишеней типа «Колорит», «Армавир», специальных ракет-мишеней для (ЗРПК) «Панцирь» и других. Особенностью учения стало моделирование реальной боевой обстановки с применением условным противником всего комплекса средств воздушно-космического нападения.

В рамках учения подразделения ПВО заступили на боевое дежурство по защите воздушно-космических рубежей охраняемого района и совершили марш в новый позиционный район.

Радиотехнические подразделения обеспечили контроль воздушной обстановки, сопровождение целей и выдачу целеуказаний зенитным ракетным подразделениям, которые в условиях сложной помеховой обстановки уничтожили все высотные, маловысотные и баллистические цели во всем диапазоне высот и скоростей.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих и более 30 единиц боевой техники

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