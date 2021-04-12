12.04.2021 (16:00)
В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялась церемония вступления в ряды Юнармии школьников Санкт-Петербурга и Ленобласти
В рамках празднования Дня космонавтики и 60-летия полета Юрия Гагарина в космос 11 апреля в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского состоялась церемония вступления в ряды движения «Юнармия» школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Более ста школьников приняли торжественную клятву юнармейца, в которой пообещали быть верными Отечеству и стать достойными гражданами страны. Со знаковым событием их поздравили заместитель начальника Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского по военно-политической работе полковник Дмитрий Шаповалов и начальник петербургского юнармейского движения Игорь Коровин.
Также в этот день в спортивном комплексе прошли межрегиональные соревнования по лазертагу «Время первых» среди юнармейских команд.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.