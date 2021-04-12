12.04.2021 (15:30)

ВКС провели четвертую авиационную тренировку парада над подмосковным Алабино

Воздушно-космические силы провели четвертую тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабино. В ней было задействовано более 70 самолётов и вертолетов.

В этом году впервые открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31К и Су-57, три группы самолётов («тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «ку??бинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29) и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

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