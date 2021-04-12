12.04.2021 (15:00)

Всеармейский этап конкурса АРМИ-2021 «Суворовский натиск» состоится в мае на полигоне под Челябинском



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Всеармейский этап конкурса АРМИ-2021 «Суворовский натиск» состоится в мае на полигоне под Челябинском

Всеармейский этап конкурса АРМИ-2021 «Суворовский натиск» состоится в мае на чебаркульском полигоне в Челябинской области. В состязаниях примут участие лучшие мотострелковые взводы военных округов, Северного флота и военных вузов.

Накануне определилась команда Центрального военного округа (ЦВО), которая поборется за право представить Россию на международном этапе «Суворовского натиска».

Участники состязались в финальной эстафете, по условиям которой экипажам боевых машин пехоты необходимо было преодолеть 15-километровую трассу, оборудованную участками для стрельбы и различными препятствиями, такими как: косогор, огненная полоса, брод, минно-взрывные заграждения.

Победителем окружного этапа стал взвод под командованием старшего лейтенанта Павла Яськевича кузбасской мотострелковой бригады 41-ой армии. В финальной эстафете сибирская команда преодолела трассу «Суворовского натиска» за 2 часа 46 минут и 48 секунд, почти на полчаса опередив ближайшего преследователя – взвод уральской танковой дивизии и на 20 минут улучшив рекорд прошлого года. Третьими финишировали военнослужащие 2-ой гвардейской армии с результатом 3 часа 39 минут 39 секунд.

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