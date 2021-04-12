Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (15:00)

Всеармейский этап конкурса АРМИ-2021 «Суворовский натиск» состоится в мае на полигоне под Челябинском

Фото Видео

Всеармейский этап конкурса АРМИ-2021 «Суворовский натиск» состоится в мае на чебаркульском полигоне в Челябинской области. В состязаниях примут участие лучшие мотострелковые взводы военных округов, Северного флота и военных вузов.

Накануне определилась команда Центрального военного округа (ЦВО), которая поборется за право представить Россию на международном этапе «Суворовского натиска».

Участники состязались в финальной эстафете, по условиям которой экипажам боевых машин пехоты необходимо было преодолеть 15-километровую трассу, оборудованную участками для стрельбы и различными препятствиями, такими как: косогор, огненная полоса, брод, минно-взрывные заграждения.

Победителем окружного этапа стал взвод под командованием старшего лейтенанта Павла Яськевича кузбасской мотострелковой бригады 41-ой армии. В финальной эстафете сибирская команда преодолела трассу «Суворовского натиска» за 2 часа 46 минут и 48 секунд, почти на полчаса опередив ближайшего преследователя – взвод уральской танковой дивизии и на 20 минут улучшив рекорд прошлого года. Третьими финишировали военнослужащие 2-ой гвардейской армии с результатом 3 часа 39 минут 39 секунд.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные инженеры ЦВО защитили от паводка три села в Республике Татарстан
В Нижегородской области были определены лучшие специалисты службы горючего ЗВО в ходе третьего этапа конкурса «Армейский запас-2021»
В Подмосковье в ЗВО стартовал окружной этап международного конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка»
Уральские танкисты ЦВО поборются за право представить Россию в мировом первенстве по танковому биатлону

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Суворовский натиск
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false