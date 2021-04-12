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12.04.2021 (14:40)

Военные инженеры ЦВО защитили от паводка три села в Республике Татарстан

Военные инженеры провели подрывы льда на реке Сулица для защиты от паводка сел Юматово, Русское Бурнашево и Куралово, находящиеся в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.

Перед взрывными работами военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели инженерную разведку местности, измерили толщину льда, изучили извилистое русло реки. Всего было проведено пять подрывов.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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