12.04.2021 (14:40)
Военные инженеры ЦВО защитили от паводка три села в Республике Татарстан
Военные инженеры провели подрывы льда на реке Сулица для защиты от паводка сел Юматово, Русское Бурнашево и Куралово, находящиеся в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.
Перед взрывными работами военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели инженерную разведку местности, измерили толщину льда, изучили извилистое русло реки. Всего было проведено пять подрывов.
Решение о проведении работ было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.
В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.