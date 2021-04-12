12.04.2021 (14:20)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовы к сдаче контрольной проверки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели смотр готовности личного состава к сдаче контрольной проверки за 2021 учебный год.

Офицеры управления ОГРВ ПРРМ проверили документацию, состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением и вещевым имуществом.

В ходе строевого смотра бронетанковой техники было проверено техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного масла и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах трансмиссии. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи.

Контрольная проверка для военнослужащих ОГРВ ПРРМ проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа (ЗВО).

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