12.04.2021 (14:30)

В Нижегородской области были определены лучшие специалисты службы горючего ЗВО в ходе третьего этапа конкурса «Армейский запас-2021»

На базе бригады материально-технического обеспечения в городе Дзержинск Нижегородской области в ходе третьего этапа конкурса армейских международных игр «Армейский запас-2021» были определены лучшие специалисты службы горюче-смазочных материалов Западного военного округа (ЗВО).

В окружном этапе принимало участие 25 команд, которые соревновались в 4 основных номинациях: в армейской эстафете, огневой подготовке, монтаже трубопровода и выполнении индивидуальных и командных нормативов по материально-технической части.

Специалисты службы ГСМ сдали зачёты по скоростной разборке-сборке автомата Калашникова АК-74М, надеванию общевойскового защитного комплекта, в перекачке горючего при помощи насосов, а также в доставке и погрузке канистр в машины.

При сдаче нормативов по материально-технической части военнослужащие соревновались в подготовке к перекачке мотонасосных станций, а также различных автотопливозаправщиков.

Победителем окружного этапа конкурса стали военнослужащие отдельной бригады специального назначения, дислоцированной в Тамбовской области. Награды за второе место вручены команде танковой армии ЗВО, а третье место заняли военнослужащие специалисты общевойсковой армии ЗВО, штаб которой дислоцирован в Воронеже.

Всего в конкурсе специалиста ГСМ приняло участие свыше 130 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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