12.04.2021 (14:10)

Военнослужащие арктической мотострелковой бригады впервые примут участие в масштабных учениях на полигонах Ленобласти

На расположенной в Ленинградской области территории полигона общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие отдельной Севастопольской гвардейской бригады ЗВО и мотострелки Печенгской арктической бригады Северного флота приступили к проведению двусторонних тактических учений.

После сигнала тревоги подразделения совершили марш в назначенный район, заняли оборону и организовали управление и связь. Во время движения колонны бронетехники военнослужащие отработали действия при применении условным противником оружия массового поражения. Они также преодолевали искусственные заграждения и отражали нападения диверсионно-разведывательных групп.

В ходе основного этапа учений участникам предстоит вести маневренные и засадные действия, противодействовать разведывательным и ударным беспилотникам противника, а также осуществлять наступление, высадку тактического десанта и блокировку населенного пункта.

В учениях было задействовано более двух тысяч военнослужащих, около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, 120-мм минометы 2Б-11, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», боевые вертолеты КА-52 и истребители СУ-35.

Печенгская мотострелковая бригада была создана 1 декабря 1997 года на базе 131-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа, которая является правопреемницей 45-й стрелковой дивизии РККА, сформированной на основании приказа командующего 26-й армией Карельского фронта от 18 апреля 1943 года. В 1968 году дивизия награждена орденом Кутузова II степени.

31 октября 1944 года 45-й стрелковой дивизии присвоено почетное наименование «Печенгская». 6 января 1945 года за отличие в боях по освобождению Печенгской области в ходе Петсамо-Киркенесской операции 45-я стрелковая дивизия награждена орденом Красного знамени.

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