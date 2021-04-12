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12.04.2021 (14:00)

На Северном флоте прошёл турнир по мини-футболу на кубок начальника РЭБ

В главной базе Северного флота — Североморске, в спортивном комплексе «Старт», состоялся турнир по мини-футболу на кубок начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота. В нём приняли участие 12 команд от армии ВВС и ПВО, соединений ракетных и противолодочных кораблей, дивизии противовоздушной обороны, управлений и служб штаба Северного флота, отдельного центра РЭБ и ряда других воинских частей.

По итогам соревнований бронзовым призером стала команда тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», второе место заняла команда службы защиты государственной тайны штаба Северного флота, а победила команда отдельного морского инженерного полка.

Лучшим бомбардиром турнира был признан представитель отдельного морского инженерного полка Изиль Уразов, а лучшими вратарём и полевым игроком соответственно Азамат Багатов и Александр Кириленко из службы защиты государственной тайны штаба Северного флота.

Закрытие турнира провёл начальник службы РЭБ штаба Северного флота капитан 1 ранга Валерий Лукоянов. Он поблагодарил футболистов за участие в состязаниях и проявленную волю к победе, а также вручил награды и грамоты победителям и призёрам.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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