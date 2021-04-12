12.04.2021 (13:40)

В Подмосковье в ЗВО стартовал окружной этап международного конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка»

В Подмосковье на территории Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) стартовал окружной этап международного конкурса военной полиции «Страж порядка». Открытие сопровождалось торжественной церемонией с показательными выступлениями команд военной полиции и разведчиков Таманской дивизии ЗВО.

В конкурсе примут участие 12 команд из подразделений военной полиции Западного военного округа, а пройдет он в четыре этапа: стрельба из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда на легковых автомобилях, а также командная гонка с преодолением естественных преград.

Одним из самых сложных и зрелищных этапов конкурса является командная гонка. Программа этапа включает в себя преодоление командой со штатным вооружением естественных и искусственных препятствий по всей длине трассы (до 7 км).

По итогам окружного этапа конкурса будет определено лучшее подразделение, которому предстоит принять участие во Всеармейском этапе международного конкурса АрМИ-2021 – «Страж порядка».

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