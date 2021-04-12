12.04.2021 (13:30)

Снайперы ВВО уничтожили условного противника на максимальных дальностях

Военнослужащие танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа (ВВО) в ходе контрольных занятий уничтожили условного противника на максимальных дальностях в дневное и ночное время.

На полигоне Бурдуны военнослужащие совершили скрытное выдвижение на огневую позицию, преодолев расстояние в три километра по лесистой и холмистой местности. По прибытии в назначенный район он выполнили норматив по организации основной и ложной огневой позиции. После получения координат снайперские пары уничтожили цели на дистанциях от 300 до 1000 метров из снайперских винтовок СВД и специальных снайперских винтовок «Винторез».

Кроме этого, в ходе учения снайперы отработали разведку цели с использованием специальных приборов. Особое внимание в контрольной проверке уделялось умению военнослужащих максимально эффективно применять штатное вооружение и приборы наблюдения.

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