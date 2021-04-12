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12.04.2021 (13:20)

В Забайкалье свыше четырех тысяч военнослужащих общевойсковой армии ВВО участвуют в контрольной проверке

В Забайкальском крае более четырех тысяч военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в сдаче контрольной проверки войск за зимний период обучения.

В рамках проверки военнослужащие в дневное и ночное время проведут боевые стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, танков, артиллерийских систем. Состоится ряд контрольных занятий по всем видам боевой подготовки со сдачей нормативов на время и точность. А разведывательные, инженерные, медицинские подразделения, специалисты управления и материально-технического обеспечения отработают выполнение специальных задач.

В контрольных мероприятиях задействовано до одной тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники общевойскового объединения ВВО, в том числе: боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, артиллерийские установки 2С3 «Акация» и 2А65 «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Бук-М1», а также значительное количество специальной техники подразделений боевого обеспечения.

По результатам проверки каждое соединение и подразделение получит индивидуальную оценку.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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