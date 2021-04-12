12.04.2021 (13:10)

Около тысячи военнослужащих армейского корпуса на Сахалине примет участие в параде Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах готовятся к проведению торжественных мероприятий в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соединениях и воинских частях ВВО военнослужащие приступили к тренировкам парадных расчётов, а в ближайшее время к ним присоединяться представители других силовых ведомств Российской Федерации, а также участники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

На аэродроме Пушистый стартуют тренировки механизированной колонны, участвующей в параде. Механики-водители будут отрабатывать синхронность проезда, выдержку дистанции и скорость движения техники.

30 апреля и 4 мая на площади Победы в городе Южно-Сахалинске запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой будет входить 40 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении воинских частей армейского корпуса ВВО. В эти же дни пройдут тренировки полётов армейской авиации ВВО.

Кроме того, 9 мая состоится праздничный салют, звуковое сопровождение которого обеспечат расчёты крупнокалиберных 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 в количестве шести единиц. Артиллерийская батарея произведёт 30 залпов, а две салютные установки 2А85 на базе КамАЗа, выполнят разрыв фейерверочных зарядов. Тренировки расчётов артиллерийских орудий запланированы на полигоне Успеновский 28, 30 апреля и 4 мая.

Всего в военном параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне примет участие около тысячи военнослужащих МО РФ, в том числе представители силовых ведомств и юнармейцы.

Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади города Южно-Сахалинска 7 мая с 10:00 до 13:00 часов.

На Курильских островах 9 мая состоятся торжественные шествия, концерты, чествования ветеранов войны, возложения цветов и венков к памятным местам, а также спортивные мероприятия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице