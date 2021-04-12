12.04.2021 (13:00)

В Нижегородской области стартовало двухстороннее тактическое учение с подразделениями танковой бригады и Ямпольского полка ЗВО

В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало двухстороннее тактическое учение, в котором приняли участие военнослужащие отдельной танковой бригады и Ямпольского мотострелкового полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе учения будет отработан порядок действий при объявлении тревоги таких, как подготовка вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, а также погрузка запаса материальных средств. Затем подразделения совершат марш на штатной технике в составе механизированных колон на общевойсковой полигон Мулино, где выполнят нормативы по предметам боевой и специальной подготовки.

При выдвижении в назначенный район военнослужащим предстоит отразить нападения от воздушных ударов авиации условного противника, преодолеть зараженные участки местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления. В рамках активной фазы учения военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, танков Т-72Б3 и Т-80У.

Всего в двухстороннем тактическом учении примет участие более одной тысячи военнослужащих и свыше 270 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учение пройдет под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Кисель.

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