12.04.2021 (12:15)

В ЮВО завершилась вакцинация военнослужащих российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии от коронавирусной инфекции

На российских военных базах Южного военного округа (ЮВО) в Армении, Абхазии и Южной Осетии завершилась вакцинация военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Прививочная кампания против COVID-19 до сих пор продолжается в ЮВО. Количество вакцинированных военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих округа двухкомпонентным препаратом «Спутник V» составляет более 100 тысяч человек.

Вакцинопрофилактика проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

В ЮВО создан необходимый запас доз, позволяющий вакцинировать до 1 тысячи человек в день. Всего в медицинские учреждения ЮВО в ходе 7 поставок было доставлено более 150 тысяч доз «Спутник V».

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