Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (12:00)

Военные спасатели ЦВО, встречающие на Земле экипажи космических кораблей, поздравляют космонавтов с профессиональным праздником

Фото Видео

В День космонавтики военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО), находящиеся на боевом посту в Республике Казахстан, где осуществляют посадку спускаемые аппараты космических кораблей «Союз», поздравляют космонавтов с их профессиональным праздником.

Поисково-спасательная группа ЦВО участвует в поисково-спасательном обеспечении запусков и посадок космических кораблей «Союз». Ее участники первыми встречают приземлившиеся экипажи на Земле, а также организуют эвакуацию космонавтов в случае возникновения нештатных ситуаций и экстренного приземления.

Для участия в государственной космической программе военнослужащие ЦВО регулярно проходят интенсивную парашютную подготовку, совершенствуют навыки по выживанию в незнакомой местности и отрабатывают все возможные сценарии экстренного и нештатного спасания космонавтов

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане приступили к сдаче контрольной проверки
В Таджикистане российские танкисты выполнили боевые стрельбы в рамках тактического учения
Специалисты радиоэлектронной борьбы на учении в Сибири сорвали навигацию ударных беспилотников
В Самарской области для военнослужащих провели День национальной кухни

Метки:
Центральный военный округ , Спасение
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false