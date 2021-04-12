12.04.2021 (12:00)

Военные спасатели ЦВО, встречающие на Земле экипажи космических кораблей, поздравляют космонавтов с профессиональным праздником



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Тренировка поисково-спасательной группы в Республике Казахстан

В День космонавтики военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО), находящиеся на боевом посту в Республике Казахстан, где осуществляют посадку спускаемые аппараты космических кораблей «Союз», поздравляют космонавтов с их профессиональным праздником.

Поисково-спасательная группа ЦВО участвует в поисково-спасательном обеспечении запусков и посадок космических кораблей «Союз». Ее участники первыми встречают приземлившиеся экипажи на Земле, а также организуют эвакуацию космонавтов в случае возникновения нештатных ситуаций и экстренного приземления.

Для участия в государственной космической программе военнослужащие ЦВО регулярно проходят интенсивную парашютную подготовку, совершенствуют навыки по выживанию в незнакомой местности и отрабатывают все возможные сценарии экстренного и нештатного спасания космонавтов

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