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12.04.2021 (12:45)

Уральские танкисты ЦВО поборются за право представить Россию в мировом первенстве по танковому биатлону

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Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 уральской гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) поборются за право представить Россию на международном этапе конкурса АРМИ-2021 «Танковый биатлон». Всеармейские соревнования состоятся в мае на чебаркульском полигоне в Челябинской области, по итогам которых будет сформирована российская команда.

Накануне завершилась финальная эстафета окружных состязаний по танковому биатлону, в которой наряду с уральскими танкистами принимали участие команды регионов Поволжья и Сибири. Экипажи состязались в точной стрельбе из штатного вооружения танка по мишеням на удалении до двух тысяч метров, а также в преодолении 15-километровой трассы, оборудованной различными препятствиями, такими как косогор, огненная полоса, противотанковый ров, брод.

Мастеровитее и удачливее оказалась команда уральской танковой дивизии. Ее экипажи преодолели трассу за 2 часа 48 минут. Вторыми стали курсанты Казанского высшего танкового командного училища (3 часа 14 минут), на третьем месте команда 2-ой гвардейской армии (3 часа 51 минута).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ
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