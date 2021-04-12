12.04.2021 (12:45)

Уральские танкисты ЦВО поборются за право представить Россию в мировом первенстве по танковому биатлону



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Финальная эстафета окружных состязаний по танковому биатлону

Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 уральской гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) поборются за право представить Россию на международном этапе конкурса АРМИ-2021 «Танковый биатлон». Всеармейские соревнования состоятся в мае на чебаркульском полигоне в Челябинской области, по итогам которых будет сформирована российская команда.

Накануне завершилась финальная эстафета окружных состязаний по танковому биатлону, в которой наряду с уральскими танкистами принимали участие команды регионов Поволжья и Сибири. Экипажи состязались в точной стрельбе из штатного вооружения танка по мишеням на удалении до двух тысяч метров, а также в преодолении 15-километровой трассы, оборудованной различными препятствиями, такими как косогор, огненная полоса, противотанковый ров, брод.

Мастеровитее и удачливее оказалась команда уральской танковой дивизии. Ее экипажи преодолели трассу за 2 часа 48 минут. Вторыми стали курсанты Казанского высшего танкового командного училища (3 часа 14 минут), на третьем месте команда 2-ой гвардейской армии (3 часа 51 минута).

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