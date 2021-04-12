12.04.2021 (12:45)
Уральские танкисты ЦВО поборются за право представить Россию в мировом первенстве по танковому биатлону
Экипажи модернизированных танков Т-72Б3 уральской гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) поборются за право представить Россию на международном этапе конкурса АРМИ-2021 «Танковый биатлон». Всеармейские соревнования состоятся в мае на чебаркульском полигоне в Челябинской области, по итогам которых будет сформирована российская команда.
Накануне завершилась финальная эстафета окружных состязаний по танковому биатлону, в которой наряду с уральскими танкистами принимали участие команды регионов Поволжья и Сибири. Экипажи состязались в точной стрельбе из штатного вооружения танка по мишеням на удалении до двух тысяч метров, а также в преодолении 15-километровой трассы, оборудованной различными препятствиями, такими как косогор, огненная полоса, противотанковый ров, брод.
Мастеровитее и удачливее оказалась команда уральской танковой дивизии. Ее экипажи преодолели трассу за 2 часа 48 минут. Вторыми стали курсанты Казанского высшего танкового командного училища (3 часа 14 минут), на третьем месте команда 2-ой гвардейской армии (3 часа 51 минута).