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12.04.2021 (12:30)

Отряд малых ракетных кораблей Черноморского флота совместно с Морской авиацией провёл учение по ПВО в море

Малые ракетные корабли (мрк) «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота (ЧФ) в составе тактической группы провели совместное учение по противовоздушной обороне (ПВО) с Морской авиацией ЧФ в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Для создания тактического фона на учении были задействованы экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В ходе контрольной проверки расчёты корабельных боевых постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, а при подходе объектов на дистанцию поражения уничтожили летательные аппараты условного противника. Экипаж мрк «Грайворон» отразил воздушную атаку, применив зенитно-ракетную пусковую установку «Гибка», а боевые расчёты мрк «Вышний Волочек» поразили воздушную цель с помощью артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт».

Мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, были сброшены с самолётов Морской авиации ЧФ.

Учение прошло в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , ПВО , Авиация , Южный военный округ , Учения
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